"Наследник Месси" будет играть с Головиным в "Монако"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Испанский полузащитник Ансу Фати перешел в "Монако", сообщает пресс-служба выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба.

Принадлежащий "Барселоне" 22-летний спортсмен будет выступать на правах аренды в сезоне-2025/26. Соглашение включает опцию возможного выкупа.

На профессиональном уровне Фати дебютировал в матчах "Барселоны" в августе 2019 года в 16-летнем возрасте. В декабре он забил победный мяч в ворота итальянского "Интера" (2:1) и стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов: на тот момент испанцу было 17 лет и 40 дней.

В 2021 году его Ансу Фати прозвали "наследником Месси": аргентинец Лионель Месси покинул "Барселону" и его легендарный №10 достался на тот момент 18-летнему игроку.

За "Барселону" Ансу Фати сыграл 123 матча, на его счету 29 голов и восемь результативных передач. В составе каталонского клуба футболист по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В составе "Монако" играет полузащитник сборной России Александр Головин.