Чемпион мира по футболу Погба стал одноклубником Головина по "Монако"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу 2018 года Поль Погба перешел в "Монако", сообщается на сайте выступающего в чемпионате Франции клуба.

Контракт с 32-летним нападающим рассчитан до 30 июня 2027 года.

Таким образом, Погба стал одноклубником полузащитника сборной России Александра Головина.

В феврале 2024 года сообщалось о четырехлетней дисквалификации француза за допинг, однако затем срок наказания сократили до 18 месяцев.

Погба – четырехкратный чемпион Италии в составе "Ювентуса", два раза выиграл Кубок, три раза – Суперкубок Италии. В составе "Манчестер Юнайтед" становился победителем Лиги Европы и Кубка Английской лиги.

Помимо ЧМ-2018 в России, в составе сборной Франции форвард выиграл Лигу наций УЕФА-2020/21.