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Десятый номер в "Барселоне" после ухода Месси достался 18-летнему Фати

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Под номером 10 в составе испанского футбольного клуба "Барселоны" после ухода Лионеля Мессии будет играть нападающий Ансу Фати, сообщает пресс-служба ФК.

18-летний испанец Фати является воспитанником "Барселоны", ранее играл под номерами 22 и 17. Почти год он уже не играет из-за травмы, от последствий которой сейчас восстанавливается.

В августе 2019 года установил рекорд "Барселоны" как самый молодой автор гола в ее составе в Лиге чемпионов.

За основной состав "Барселоны" Фати сыграл в 43 матчах, провел 13 голов.

Клуб напоминает, что до Месси, покинувшего "Барселону" в августе нынешнего года, под номером 10, в частности, играли Роналдиньо и Ривалдо.

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