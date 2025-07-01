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Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров московского ХК "Динамо"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роман Ротенберг стал членом совета директоров "Динамо", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы "Динамо" на многие годы вперед", - заявили в клубе, указав на необходимость выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков.

Решение по Ротенбергу было принято на заседании совета директоров "Динамо".

До этого Роман Ротенберг в КХЛ был главным тренером петербургского СКА.

Роман Ротенберг СКА хоккей Динамо КХЛ
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