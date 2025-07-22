Российские синхронистки завоевали серебро ЧМ в технической программе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские синхронистки заняли второе место в командной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Их выступление судьи оценили в 300,6183 балла.

В составе российской команды выступили Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова.

Первое место заняла команда Китая (307,8001), третье – Испания (294,8575).

Россияне на ЧМ по водным видам спорта выступают под нейтральным флагом.