European Aquatics допустила россиян к юниорским стартам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейская федерация водных видов спорта допустила россиян к участию в соревнованиях среди юниоров в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Федерации водных видов спорта России.

Россияне смогут выступать во всех профильных видах спорта, кроме водного поло. Их допускают только в индивидуальные старты, поэтому исключается участие россиян в групповых выступлениях в синхронном плавании, командных соревнованиях в прыжках в воду, а также в плавательных эстафетах и в плавании на открытой воде.

Ближайшие старты пройдут в рамках европейского первенства по прыжкам в воду с 23 по 29 июня. Далее с 1 по 6 июля пройдут соревнования по плаванию.