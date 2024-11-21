World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании и эстафетах

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смягчила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

На сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit) говорится, что спортсменам этих стран разрешено участвовать во всех дисциплинах плавания и синхронного плавания, прыжках в воду.

Остается, однако, под запретом для россиян и белорусов водное поло как контактный вид спорта.

Ранее нейтральные атлеты могли выступать только в индивидуальных дисциплинах, что исключало возможность участвовать, к примеру, в эстафетах.