Поиск

World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании и эстафетах

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смягчила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

На сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit) говорится, что спортсменам этих стран разрешено участвовать во всех дисциплинах плавания и синхронного плавания, прыжках в воду.

Остается, однако, под запретом для россиян и белорусов водное поло как контактный вид спорта.

Ранее нейтральные атлеты могли выступать только в индивидуальных дисциплинах, что исключало возможность участвовать, к примеру, в эстафетах.

World Aquatics плавание синхронное плавание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Легкоатлет Пронкин и гимнастка Крамаренко признаны спортсменами года в России

УЕФА присудил сборной Косово техническое поражение за досрочный уход с поля

УЕФА присудил сборной Косово техническое поражение за досрочный уход с поля

В России создадут фонд для целевых отчислений букмекеров на спорт

В России создадут фонд для целевых отчислений букмекеров на спорт

Надаль официально завершил карьеру

Надаль официально завершил карьеру

Сборная России по футболу с крупным счетом обыграла Сирию

Сборная России по футболу с крупным счетом обыграла Сирию

Овечкин выбыл из строя как минимум на неделю

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Сирией

Данил Глебов: рекорд сборной России - это хорошо, но матч с Брунеем пора забыть

Данил Глебов: рекорд сборной России - это хорошо, но матч с Брунеем пора забыть

Овечкин оформил дубль в матче с "Ютой" и получил травму

Овечкин оформил дубль в матче с "Ютой" и получил травму

Глава Минспорта РФ заявил о начале процесса сближения позиций с МОК

Глава Минспорта РФ заявил о начале процесса сближения позиций с МОК
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });