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"Пари НН" арендовал футболиста "Краснодара" Олусегуна

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун на правах аренды перешел в "Пари НН", сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

"Соглашение с нигерийским форвардом рассчитано до конца сезона 2025/26", - говорится в сообщении.

В "Краснодар" Олусегун перешел из болгарского "Пловдива" в 2021 году. В составе кубанского клуба он стал чемпионом России.

23-летний Олусегун – нападающий сборной Нигерии. В ее составе он дебютировал летом этого года, сыграв против России в Москве.

футбол Пари НН Краснодар Олакунле Олусегун
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