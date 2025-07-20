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"Краснодар" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 3:0 победили "Пари НН" в гостевом матче первого тура чемпионата России.

Игра прошла в Казани в связи с занятостью стадиона "Пари НН" в Нижнем Новгороде" другими проектами.

На 40-й минуте Диего Коста вывел "Краснодар" вперед. На 65-й минуте состоялся автогол игрока нижегородской команды Виктора Александрова. Через две минуты после этого в составе "Краснодара" отличился Эдуард Сперцян.

"Краснодар" - действующий чемпион России.

футбол Пари НН Краснодар Казань Нижний Новгород
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