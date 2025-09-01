Поиск

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юдин перешел в "Автомобилист"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Автомобилист" заключил контракт с защитником Дмитрием Юдиным, сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

Соглашением с 30-летним спортсменом рассчитано на один сезон.

В КХЛ Юдин защищал цвета петербургского СКА, московского "Спартака", казанского "Ак Барса". В составе СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России – серебряным призером молодежного чемпионата мира.

В общей сложности на счету Юдина 618 матчей в КХЛ, в них он набрал 119 (29+90 по системе "гол+пас") очков.

