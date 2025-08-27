ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК "Сочи" за допинг

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) подтвердила дисквалификацию бывшего российского хоккеиста Игоря Григоренко.

"Расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), включая анализ данных Московской системы лабораторной информации (ЛИМС), выявило наличие в предоставленном образце следующих запрещенных веществ: метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина. Эти вещества включены в запрещенный список ВАДА в категории "анаболические агенты и стимуляторы", - говорится в сообщении на сайте ИИХФ.

Проба у спортсмена была взята 12 марта 2015 года после матча КХЛ между московским ЦСКА, игроком которого был Григоренко, и "Йокеритом" (Хельсинки).

В результате Григоренко, ныне занимающий пост гендиректора ХК "Сочи", отстранен от любой спортивной деятельности на четыре года. Срок дисквалификации начался 12 августа 2025 года.