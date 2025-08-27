Поиск

Российский хоккеист Рябкин подписал контракт с "Каролиной"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Нападающий Иван Рябкин заключил соглашение с "Каролиной", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Контракт будет действовать три года.

В НХЛ 18-летний Рябкин получит $775 тыс. в сезоне 2025-26, $850 тыс. в сезоне 2026-27 и $895 тыс. в сезоне 2027-28. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он получит $85 тыс. за все три сезона, а также $235 тыс. в виде подписных бонусов.

На взрослом уровне в России Рябкин играл в системе московского "Динамо". В КХЛ на его счету две игры.

В сезоне 2024/25 россиянин сыграл за "Маскегон Ламберджекс", где в 44 матчах набрал 46 (26+20 по системе "гол+пас") очков.

Рябкин был выбран "Харрикейнз" во втором раунде драфта НХЛ 2025 года под общим 62-м номером.

