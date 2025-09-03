Поиск

Глава УЕФА выступил против отстранения россиян

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не поддерживает санкции в отношении российских клубов и сборной.

"Должен сказать, что в ситуации в России и на Украине было очень сильное политическое давление. Сейчас это больше давление гражданского общества, чем политиков", - приводит слова главы УЕФА Politico.

Чеферин указал на прагматичный подход политиков, когда речь идет о военных конфликтах.

"Я не могу сказать, что произойдет. Разговоры идут обо всем, но лично я против отстранения спортсменов", - отметил он.

"Мы хотели вернуть к турнирам детей, юношей и девушек до 17 лет, и даже получили поддержку от нашего исполнительного комитета. Но потом началась такая политическая истерия. Такое давление на некоторых членов исполкома. Они не изменили своего решения, но попросили нас подождать, потому что в частном порядке, лично на них так нападали, что они больше не могли этого вынести", - отметил Чеферин.

Он также посетовал на то, что санкции никак не помогли поставить точку в военном конфликте.

Российские клубы и сборные отстранены решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

