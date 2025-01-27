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Молодежную сборную России по футболу не допустили на Евро и ОИ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сборная России не примет участие в отборочном турнире на молодежный чемпионат Европы по футболу.

Российская "молодежка" отсутствует в списке корзин при жеребьевке квалификации на ЧЕ. Список обнародовала Ассоциация футбола Уэльса.

По итогам финальной части чемпионата Европы распределяются путевки на летние Олимпийские игры-2028. Отсюда следует, что российские футболисты не сыграют и на Олимпиады.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы находятся под санкциями ФИФА и УЕФА и не принимают участия в турнирах под эгидой этих организаций.

Олимпийские игры ОИ УЕФА футбол
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