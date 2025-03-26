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СМИ сообщили о шагах УЕФА по возвращению российского футбола

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - УЕФА разрабатывает дорожную карту по возвращению российских сборных и клубов на международную арену, сообщает The Independent.

Сообщается, что в УЕФА есть высокопоставленные чиновники, которые выступают за снятие санкций с российского футбола. Некоторые из них считают, что Россию и вовсе не следовало отстранять. В связи с этим в Союзе европейских футбольных ассоциаций растет внутреннее давление.

Уточняется, что возможное решение по возвращению российского футбола будет принято не раньше прекращения СВО. При этом в УЕФА также будут ориентироваться сначала на позицию МОК, а затем – на точку зрения Международной федерации хоккея.

Российские клубы и сборные отстранены решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Так, сборной России запретили участвовать в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, а московский "Спартак" не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22.

футбол УЕФА МОК
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