Сергей Кузьмин встретится с Мурадом Халидовым на боксерском турнире "IBA.PRO 10"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бой в тяжелом весе между россиянами Сергеем Кузьминым и Мурадом Халидовым пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Он возглавит турнир "IBA.PRO 10". Рейтинговый поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Последний официальный бой 38-летнего Кузьмина прошел в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда он досрочно победил Германа Монтеса. В сентябре 2024 года Кузьмин успешно дебютировал на голых кулаках. Он – двукратный чемпион России и чемпион Европы-2010.

Халидов известен по выступлениям на голых кулаках. Он владел титулом лиги "Наше дело", побеждал чемпиона Top Dog Олега "Фомича" Фомичева. На первом турнире IBA Bare Knuckle в конце июля в Москве Халидов по прозвищу Чемпион нокаутировал Ивана "Огнеборца" Смирнова. В мае в Душанбе на турнире "IBA.PRO 6" Халидов одолел Халимжона Мамасолиева из Узбекистана. Тот бой пошел в зачет IBA.PRO.

В со-главном событии "БЕТСИТИ IBA.PRO 10" пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев и Ваге Саруханян. Примечательно, что оба боксера одержали по одной победе в зачете IBA.PRO.

Шестираундовые рейтинговые бои проведут россияне Карина Тазабекова и Чеэраф Ашалаев. Призер чемпионата и Кубка России 2025 года Ашалаев в поединке во втором среднем весе встретится с Саджадом Мехраби из Ирана. Четырехкратной чемпионке России и финалистке чемпионата Европы-2019 Тазабековой в бою во втором легчайшем весе будет противостоять Лина Касвека из Танзании.

Турнир "IBA.PRO 10" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.

