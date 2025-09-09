Поиск

Хиддинк призвал ФИФА провести турнир сборных России, Украины, США и Европы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу нидерландец Гус Хиддинк выступил с призывом в адрес ФИФА организовать специальный турнир ради того, чтобы приблизить конец российско-украинскому конфликту.

"ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы. Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!" - приводит слова Хиддинка "Матч ТВ".

78-летний Хиддинк привел пример с Первой мировой войной, когда противоборствующие стороны вместе играли в футбол.

Хиддинк работал в сборной России с 2006 по 2010 год. При нем национальная команда страны стала бронзовым призером Евро-2008.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах и может проводить только товарищеские матчи.

футбол ФИФА Гус Хиддинк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Алькарас победил Синнера в финале US Open-2025

Алькарас победил Синнера в финале US Open-2025

Сборная России по футболу разгромила Катар в товарищеском матче

Ферстаппен выиграл Гран-При Италии

Ферстаппен выиграл Гран-При Италии

Арина Соболенко вновь выиграла US Open

Арина Соболенко вновь выиграла US Open

Синнер стал вторым финалистом US Open-2025

Синнер стал вторым финалистом US Open-2025

Алькарас победил Джоковича в полуфинале US Open

Алькарас победил Джоковича в полуфинале US Open

Защитник сборной Камеруна Ву перешел в "Спартак"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });