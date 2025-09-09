Хиддинк призвал ФИФА провести турнир сборных России, Украины, США и Европы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу нидерландец Гус Хиддинк выступил с призывом в адрес ФИФА организовать специальный турнир ради того, чтобы приблизить конец российско-украинскому конфликту.

"ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы. Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!" - приводит слова Хиддинка "Матч ТВ".

78-летний Хиддинк привел пример с Первой мировой войной, когда противоборствующие стороны вместе играли в футбол.

Хиддинк работал в сборной России с 2006 по 2010 год. При нем национальная команда страны стала бронзовым призером Евро-2008.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах и может проводить только товарищеские матчи.