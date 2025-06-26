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Советник главы УЕФА высоко оценил шансы скорого возвращения российского футбола

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Советник президента УЕФА Сергей Прядкин заявил, что в скором времени отечественные сборные и клубы возобновят выступления на международной арене.

"РФС делает все для того, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. РФС был остается членом УЕФА и никаких поползновений относительно того, чтобы лишить нас членства не было и не будет. Руководство УЕФА продолжает проводить работу, чтобы наши команды – сборные и клубы – вернулись", - сказал Прядкин, выступая на конференции РФС.

"Эта работа проводится, и я думаю, в ближайшее время мы будем ожидать возврат наших клубов и сборных на международную арену", - подчеркнул он.

Российские клубы и сборные отстранены решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

РФС Сергей Прядкин ФИФА УЕФА футбол
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