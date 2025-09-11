Дегтярев допустил увольнение Карпина из сборной

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр спорта России Михаил Дегтярев допустил, что не согласует кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера сборной страны в следующий раз.

"Я его в своё время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз", - сказал Дегтярев после того, как ему сообщили его скептическом отношении к планам ужесточить лимит на легионеров. "Будет комиссия, обсуждать будем", - добавил министр, уточнив при этом, что не знает, покинет ли Карпин свой пост. Слова Дегтярева приводит "РБ Спорт".

Ранее Дегтярев предложил постепенно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году.

По его мнению, российский лимит на легионеров в футболе "чересчур мягкий". По словам Дегтярева, в министерстве считают, что лимит должен быть следующим: "пять иностранцев на поле, десять - в заявке".

В настоящий момент в матчах РПЛ команды могут выпускать на поле не более 8 легионеров, максимальное их число в заявке – 13.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. После ее отстранения от международных турниров он совмещал работу в сборной с деятельностью сначала в "Ростове", а теперь – в "Динамо".