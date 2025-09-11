Поиск

Дегтярев допустил увольнение Карпина из сборной

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр спорта России Михаил Дегтярев допустил, что не согласует кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера сборной страны в следующий раз.

"Я его в своё время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз", - сказал Дегтярев после того, как ему сообщили его скептическом отношении к планам ужесточить лимит на легионеров. "Будет комиссия, обсуждать будем", - добавил министр, уточнив при этом, что не знает, покинет ли Карпин свой пост. Слова Дегтярева приводит "РБ Спорт".

Ранее Дегтярев предложил постепенно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году.

По его мнению, российский лимит на легионеров в футболе "чересчур мягкий". По словам Дегтярева, в министерстве считают, что лимит должен быть следующим: "пять иностранцев на поле, десять - в заявке".

В настоящий момент в матчах РПЛ команды могут выпускать на поле не более 8 легионеров, максимальное их число в заявке – 13.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. После ее отстранения от международных турниров он совмещал работу в сборной с деятельностью сначала в "Ростове", а теперь – в "Динамо".

Михаил Дегтярев Динамо Ростов Валерий Карпин футбол
КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Алькарас победил Синнера в финале US Open-2025

