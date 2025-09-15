Поиск

Боксерский турнир с поединками за пояса WBA пройдет в Грозном

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На ринге спорткомплекса "Колизей" в Грозном 10 октября пройдет вечер профессионального бокса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В программе - два главных поединка. Боксер клуба "Ахмат" Умар Саламов поединке в тяжелом весе встретится с Юрием Кашинским. На кону в этом бою будет стоять пояс WBA Intеrnational в бриджервейте.

В последний раз Саламов, занимающий шестую строчку в мировом рейтинге авторитетного сайта Boxrec, выходил на ринг 29 августа, когда в Казани досрочно победил Дмитрия Иванова. По ходу карьеры чеченский боксер владел титулами IBO, WBO International, IBF International и EBP в полутяжелом весе.

На счету Саламова на профессиональном ринге 31 победа (23 – нокаутом) при двух поражениях. Кашинский выиграл 22 боя (19 – досрочно), потерпел три поражения.

Во втором со-главном поединке в битве за пояс WBA Continental во втором среднем весе сойдутся обладатель титула IBF Intеrnational Асламбек Идигов и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии IBO Евгений Шведенко.

Идигов выиграл 26 поединков (девять – нокаутом), проиграл один раз. У Шведенко 17 побед (восемь – нокаутом) и два поражения.

Артем Сусленков, победитель Всемирных военных игр (2019), чемпион России (2016) в любителях, действующий чемпион Европы по версии IBF в тяжелом весе будет противостоять Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) в бою за титул WBA Continental. Хорват выступает и в боксе, и в смешанных единоборствах.

Также в основном карде состоится бой обладателя пояса Eurasian Boxing Parliament Идриса Адалаева с игерийцем Адейеми Адеканла (16-1, КО 7).

В андеркарде турнира также выступят звезды российского бокса — воспитанники спортивного клуба "Ахмат": действующий чемпион Европы, двукратный чемпион России в олимпийском боксе Тархан Идигов, обладатель кубка России, победитель Игр БРИКС Бешто Шавлаев и Мехди Абдурашедов.

Вечер бокса будет организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики.

