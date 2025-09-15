Поиск

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бывший защитник "Барселоны" и сборной Франции по футболу Эрик Абидаль назвал не соответствующими действительности сообщения о его кончине.

"Просто хочу уточнить - я в порядке, жив и здоров", - написал Абидаль в соцсетях, поблагодарив всех за поддержку.

Ранее 45-летний Абидаль еще будучи действующим игроком перенес операцию по пересадке печени. Вскоре ему вновь провели трансплантацию печени. Сейчас распространились сведения о якобы его кончине из-за осложнений после операции.

В составе "Барселоны" Абидаль четыре раза выиграл чемпионат Испании, три раза – Суперкубок Испании, по два раза – Кубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также он завоевывал титулы во французском "Лионе" и греческом "Олимпиакосе". Абидаль - серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Франции.

