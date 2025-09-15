Поиск

Промоутер Титов заявил, что после боя Иноуэ-Ахмадалиев организуют титульный поединок Шехова

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов подвел итоги поединка между абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе японцем Наоя Иноуэ и Муроджоном Ахмадалиевым из Узбекистана и заявил, что россиянин Мухаммад Шехов после этой встречи будет биться в поединке за временный пояс WBA.

"Конкурентными получились только первые 4-5 раундов, дальше Иноуэ подстроился под соперника и победил очень уверенно. Дальше у него Дзюнто Накатани (чемпион WBO, WBC, IBF в легчайшем весе) – для Японии это мегасобытие. Насколько я знаю, и Наоя, и Дзюнто будут боксировать в декабре в Саудовской Аравии, и только после этого в 2026 году мы увидим их против друг друга при победе обоих", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Боксер RCC Мухаммад Шехов в этой истории займет место временного чемпиона. По нашей с WBA договоренности именно Мухаммад будет претендовать на этот пояс, ведь Ахмадалиев освободил его, как только стартовал первый раунд боя с Иноуэ. Поэтому сейчас мы сразу приступаем к организации поединка Шехова за титул временного чемпиона мира", - отметил собеседник агентства.

Накануне Иноуэ победил Ахммадалиева и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе.

