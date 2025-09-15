Поиск

Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал трехкратным чемпионом мира по легкой атлетике.

В Токио он покорил высоту 6,30 м, что является новым мировым рекордом.

Предыдущее высшее достижение – 6,29 м – также принадлежало Дюплантису.

С 1994 по 2020 год рекорд мира принадлежал советскому и украинскому легкоатлету Сергею Бубке – 6,14 м. В сентябре 2020 года Дюплантис побил этот рекорд (6,15) и к настоящему моменту обновил его в 14-й раз.

25-летний Дюплантис также является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным чемпионом мира в помещении, чемпионом Европы в помещении.

