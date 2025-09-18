ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграли итальянскую "Аталанту" в домашнем матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Голы провели Маркиньос (3-я минута), Хвича Кварацхелия (39), Нуну Мендеш (51, Гонсалу Рамуш (90+1).
На 44-й минуте игрок ПСЖ Брэдли Баркола не смог реализовать пенальти.
Вратарь ПСЖ россиянин Матвей Сафонов весь матч провел в качестве запасного.
ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов.
Результаты остальных матчей игрового дня:
"Славия" - "Буде-Глимт" - 2:2
"Олимпиакос" - "Пафос" - 0:0
"Бавария" - "Челси" - 3:1
"Аякс" - "Интер" - 0:2
"Ливерпуль" - "Атлетико" - 3:2.