Поиск

ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА

ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА
Фото: Franco Arland/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграли итальянскую "Аталанту" в домашнем матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Голы провели Маркиньос (3-я минута), Хвича Кварацхелия (39), Нуну Мендеш (51, Гонсалу Рамуш (90+1).

На 44-й минуте игрок ПСЖ Брэдли Баркола не смог реализовать пенальти.

Вратарь ПСЖ россиянин Матвей Сафонов весь матч провел в качестве запасного.

ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Славия" - "Буде-Глимт" - 2:2

"Олимпиакос" - "Пафос" - 0:0

"Бавария" - "Челси" - 3:1

"Аякс" - "Интер" - 0:2

"Ливерпуль" - "Атлетико" - 3:2.

футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Семь стран выступили за полноценное возвращение России на турниры УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

Уступавший в три шайбы "Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

ЦСКА уступил "Ростову" и впервые проиграл в сезоне в РПЛ

Российский боец Угуев стал трехкратным чемпионом мира

"Зенит" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });