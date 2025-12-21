Поиск

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Петр Гумнник завоевал золото чемпионата России по фигурному катанию в соревновании мужчин-одиночников.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 304,95 балла.

Второе место занял Евгений Семененко (296,80), третье – Марк Кондратюк (281,08). Кондратюк после короткой программы шел десятым.

Победители и призеры в других категориях:

Женщины: 1.Аделия Петросян (235,95), 2.Алиса Двоеглазова (227,40), 3.Мария Захарова (217, 73).

Парное катание: 1.Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (224,29), 2.Анастасия Мишина/Александр Галлямов (223,63), 3.Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков (215,95).

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин (216,94), Василиса Кагановская/Максим Некрачсов (211,44), 3.Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (200,63).

Чемпионат России прошел в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, Петросян и Гуменник завоевали путевки (и получили допуск) на Олимпиаду-2026.

