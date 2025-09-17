Поиск

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:1 взяли верх над французским "Марселем" в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Матч прошел в Мадриде.

На 22-й минуте Тимоти Веа вывел "Марсель" вперед.

"Реал" ответил голами Килиана Мбаппе (оба – с пенальти) на 29-й и 81-й минутах.

Результаты остальных матчей игрового дня

ПСВ – "Юнион" - 1:3

"Атлетик" - "Арсенал" - 0:2

"Тоттенхэм" - "Вильярреал" - 1:0

"Ювентус" - "Боруссия" - 4:4

"Бенфика" - "Карабах" - 2:3.

