Поиск

Головин выбыл на месяц перед стартом "Монако" в ЛЧ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Монако" Ади Хюттер подтвердил, что российский полузащитник Александр Головин из-за травмы пропустит несколько недель.

"Александр Головин, по последним данным, которыми мы располагаем, пропустит около месяца", - приводит слова Хюттера пресс-служба выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба.

В четверг "Монако" сыграет с бельгийским "Брюгге" в первом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

По сообщениям СМИ, у Головина – травма задней поверхности бедра.

Александр Головин Монако футбол Лига чемпионов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА

ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Семь стран выступили за полноценное возвращение России на турниры УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

Уступавший в три шайбы "Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

ЦСКА уступил "Ростову" и впервые проиграл в сезоне в РПЛ

Российский боец Угуев стал трехкратным чемпионом мира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });