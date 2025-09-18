Головин выбыл на месяц перед стартом "Монако" в ЛЧ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Монако" Ади Хюттер подтвердил, что российский полузащитник Александр Головин из-за травмы пропустит несколько недель.

"Александр Головин, по последним данным, которыми мы располагаем, пропустит около месяца", - приводит слова Хюттера пресс-служба выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба.

В четверг "Монако" сыграет с бельгийским "Брюгге" в первом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

По сообщениям СМИ, у Головина – травма задней поверхности бедра.