Головин выбыл на месяц перед стартом "Монако" в ЛЧ
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Монако" Ади Хюттер подтвердил, что российский полузащитник Александр Головин из-за травмы пропустит несколько недель.
"Александр Головин, по последним данным, которыми мы располагаем, пропустит около месяца", - приводит слова Хюттера пресс-служба выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба.
В четверг "Монако" сыграет с бельгийским "Брюгге" в первом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
По сообщениям СМИ, у Головина – травма задней поверхности бедра.