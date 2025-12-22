Поиск

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России завершает год, находясь на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте ФИФА.

Таким образом, позиции национальной команды страны после предыдущего обновления не изменились.

Не претерпел изменений и топ-10 рейтинга. На первом месте по-прежнему находится Испания, вслед за ней располагаются Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Хорватия.

футбол ФИФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

"Локомотив" победил ЦСКА и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Аргентинский футболист Лукас Вера перешел в "Локомотив"

"Интер Майами" продлил контракт с Луисом Суаресом

Боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Вячеслав Козлов утвержден главным тренером "Динамо"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });