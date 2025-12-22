Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России завершает год, находясь на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте ФИФА.

Таким образом, позиции национальной команды страны после предыдущего обновления не изменились.

Не претерпел изменений и топ-10 рейтинга. На первом месте по-прежнему находится Испания, вслед за ней располагаются Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Хорватия.