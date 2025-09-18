Субханкулов считает, что бой Коуфорда и Бивола был бы невероятным событием для бокса

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса IВА Intercontinental в легком весе Артур Субханкулов представил поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом и обладателем поясов WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом.

"Если представить бой Кроуфорда против Бивола, то это было бы что-то невероятное для бокса. Сказать, что было бы очень интересно, не сказать ничего. Но габариты и работа ног Дмитрия Бивола на высшем уровне. Я даже не знаю, кто бы вышел победителем в этом противостоянии, но болел бы и ставил на Диму. Повторюсь, бой между Биволом и Кроуфордом был бы очень крутым", - сказал Субханкулов "Интерфаксу".

Сам Субханкулов 26 сентября в Уфе проведет бой за пояс WBA Continental в легком весе с соотечественником Тиграном Узляном на турнире "IBA.PRO 9".