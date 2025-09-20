Поиск

Российская фигуристка Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Аделия Петросян примет участие в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, успешно пройдя квалификационный отбор.

Отборочный турнир фигуристов проходит в Пекине. Петросян в женском одиночном катании заняла первое место, в сумме оценок за короткую и произвольную программы набрав 209,63 балла.

Путевки на ОИ получают лучшие пять фигуристок.

В соревновании также принимает участие россиянин Петр Гуменник, лидирующие после короткой программы.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится в воскресенье.

Петросян и Гуменник выступают в качестве нейтральных спортсменов.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо.

Олимпийские игры ОИ Аделия Петросян фигурное катание
