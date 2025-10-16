Россиянка Дронова стала третьей в веломногодневке в Китае

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Тамара Дронова заняла третье место в генеральной классификации многодневной гонки Мирового женского тура Tour of Chongming Island.

Участница Олимпийских игр в Токио и Париже Дронова выступает за швейцарскую команду Roland Le Devoluy.

Первое место заняла нидерландка Энн Книйненбург (VolkerWessels Cycling Team), на втором месте разместилась ее соотечественница Cофи ван Ройен (UAE Team ADQ).