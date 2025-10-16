Поиск

Россиянка Дронова стала третьей в веломногодневке в Китае

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Тамара Дронова заняла третье место в генеральной классификации многодневной гонки Мирового женского тура Tour of Chongming Island.

Участница Олимпийских игр в Токио и Париже Дронова выступает за швейцарскую команду Roland Le Devoluy.

Первое место заняла нидерландка Энн Книйненбург (VolkerWessels Cycling Team), на втором месте разместилась ее соотечественница Cофи ван Ройен (UAE Team ADQ).

велоспорт
