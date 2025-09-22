Поиск

Россиянка Симашкина выиграла шестой этап Кубка мира U 23 по ВМХ гонкам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Александра Симашкина одержала победу на шестом этапе Кубка мира U‑23 по ВМХ‑гонкам в аргентинском городе Сантьяго‑дель‑Эстеро.

В финале соревнований Симашкина показала время 35,250 секунд. Второй стала американка Дерин Мертен, которая уступила российской спортсменке 0,371 секунды. Бронзовую медаль завоевала итальянка Франческа Чинголани, отставшая от победительницы на 1,061 секунды.

"Я поражена, я в шоке, это было слишком неожиданно. Я уже молилась, чтобы я доехала ровно и спокойно", - сказала Симашкина, слова которой приводит пресс-служба Федерации велоспорта России.

На этом турнире Александра Симашкина выступала в статусе нейтрального спортсмена.

