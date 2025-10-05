Поиск

Россиянин Фоминов завоевал бронзу чемпионата Европы по BMX фристайлу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Фоминов стал бронзовым призером чемпионата Европы по BMX фристайлу в Нидерландах.

Золотая медаль в активе британца Дилана Хесси. Серебряную медаль завоевал хорватский гонщик — Марин Рантеш.

Фоминов связал свой результат с везением.

"Постоянно были на связи со старшим тренером сборной России по BMX фристайлу Сергеем Михайловичем Высоцким. Придумывали, пробовали, отбирали то, что работает. В итоге нашли свою линию и подобрали трюки. Спасибо большое тренеру, который помог настроиться морально и ментально. Собрались и сделали два сильных заезда. Первый - очень уверенно, второй - еще лучше. Мне немного повезло и немного не повезло соперникам. Таков спорт", - приводит слова Фоминова пресс-служба Федерации велоспорта России.

Главный тренер сборной России по BMХ Павел Костюков поблагодарил судей за то, что абстрагировались от внешних факторов.

"Я представляю насколько сложно было судьям в Голландии признать, что Никита Фоминов достоит пьедестала и оценить по достоинству его программу. Судьи абстрагировались от всех внешних факторов и смогли сосредоточиться на спортивной составляющей, за что отдельное спасибо судейскому корпусу и организаторам", - сказал Костюков.

"Третье место на чемпионате Европы Никиты Фоминова - показатель деятельности работы сборной команды России. Это новое поколение спортсменов, которое воспитано в сложных санкционных условиях. И особенно это ценится в видах спорта, где присутствует субъективная оценка", - подчеркнул тренер.

"Ну и конечно, хотелось бы отметить самого Никиту. Трудяга, кровью и потом выцарапал эту медаль, несмотря на все ограничения, несмотря на все сложности, которые у нас существуют внутри страны с инфраструктурой. Человек родом из Санкт-Петербурга был вынужден покинуть родной город и тренироваться в Казани вместе со сборной России, так как только в Казани существует единственный объект для олимпийского вида спорта BMX фристайл. В Москве и в Санкт-Петербурге такой инфраструктуры нет", - сказал Костюков.

"Также хотелось бы отметить тренерский штаб. Cтаршего тренера по BMX фристайлу Сергея Высоцкого - это его заслуга. Тренера Владимира Бурлевича, постоянного спутника Высоцкого и команды в этом нелегком деле. Ну и весь отечественный велоспорт с очередной медалью на международной арене. Всех поздравляю. Все только начинается", - подчеркнул тренер.

Никита Фоминов выступал на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

