Анонсирован выход документального фильма о сборной России по велоспорту на треке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Документальный фильм "Навстречу Сантьяго", который рассказывает о подготовке сборной России по велоспорту на треке к чемпионату мира 2025 года в Чили, будет показан в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

Зрители увидят, как проходят тренировочные сборы, какие испытания и нагрузки переживают спортсмены и что стоит за командным духом и стремлением к победе.

Главные героини фильма — чемпионка Европы-2025 в спринте Яна Бурлакова и бронзовый призер чемпионата Европы-2025 в спринте Алина Лысенко, которые представят Россию на чемпионате мира в Сантьяго. Вместе с ними в проекте участвовали чемпион мира седи Никита Калачник и бронзовый призер первенства мира Екатерина Евланова.

Премьера состоится 10 октября на телеканале "ТВ Спорт".

"Навстречу Сантьяго" — часть документального цикла о возвращении российских спортсменов на международную арену, продолжение фильмов "Навстречу Сингапуру" и "Навстречу Милану". Это откровенный взгляд на жизнь национальной команды: ежедневная упорная работа, преодоление трудностей и рождение настоящих чемпионов.

Фильм "Навстречу Сантьяго" — совместный проект Министерства спорта России, Центра спортивной подготовки сборных команд России, "Триколор Спорт" и Федерации велосипедного спорта.

Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2025 году пройдет в Сантьяго (Чили) с 22 по 26 октября.