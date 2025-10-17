Поиск

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Португалец Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии Forbes.

В отчетный период его доход составил $280 млн. Из них $230 млн – зарплата и бонусы спортсмена за выступление на поле, остальное он заработал на рекламных контрактах.

Второе место в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси. Его доход в 2025 году составляет $130 (60+70 млн.

В топ-5 также входят французы Карим Бензема - $104 (100+4) млн, Килиан Мбаппе - $95 (70+25) млн, а также норвежец Эрлинг Холанд - $80 (60+20).

Карим Бензема Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Лионель Месси Эрлинг Холанд Forbes футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Казахстане

CAS впервые признал дискриминацией отстранение россиян

CAS впервые признал дискриминацией отстранение россиян

Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Казахстане

Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на турнире в Китае

"Барселона" продлила контракт с Френки де Йонгом

"Барселона" продлила контракт с Френки де Йонгом

Сборная Англии первая в Европе пробилась на ЧМ-2026

Роналду стал рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах ЧМ

Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Боливией

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });