Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Португалец Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии Forbes.

В отчетный период его доход составил $280 млн. Из них $230 млн – зарплата и бонусы спортсмена за выступление на поле, остальное он заработал на рекламных контрактах.

Второе место в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси. Его доход в 2025 году составляет $130 (60+70 млн.

В топ-5 также входят французы Карим Бензема - $104 (100+4) млн, Килиан Мбаппе - $95 (70+25) млн, а также норвежец Эрлинг Холанд - $80 (60+20).