Роналду стал рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах ЧМ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду довел до 41 число своих голов в матчах отборочных турниров чемпионатов мира по футболу.

В первом тайме матча против Венгрии 40-летний форвард провел два гола и стал рекордсменом квалификационных кампаний по общему количеству взятий ворот. Для этого ему понадобилось 50 матчей.

Предыдущий рекорд принадлежал гватемальцу Карлосу Руису (39 голов в 47 матчах). На третьем месте – аргентинец Лионель Месси (36 голов в 72 матчах).