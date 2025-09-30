Поиск

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 5:0 победили казахстанский "Кайрат" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч прошел в Алма-Ате.

Хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Его голы состоялись на 25-й (с пенальти), 52-й и 74-й минутах.

Также голы провели Эдуарду Камавинга (83) и Браим Диас (90+3).

В другом матче игрового дня итальянская "Аталанта" со счетом 2:1 дома взяла верх над бельгийским "Брюгге" - 2:1.

На гол Христоса Дзолиса (38) "Аталанта" ответила точными ударами Лазара Самарджича (75 с пенальти) и Марио Пашалича (87).

"Реал" набрал 6 очков и лидирует в таблице. "Брюгге" и "Аталанта" входят в число команд, у которых по 3 балла. "Кайрат" - на последнем, 36-м месте, 0 очков.

