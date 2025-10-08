Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Фото: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду достигло отметки в $1,4 млрд, сообщает Bloomberg.

Таким образом, Роналду первым в истории футбола стал игроком-миллиардером.

Этот статус связывают с крупным контрактом, который 40-летний футболист подписал с саудовским клубом "Аль-Наср". Соглашение включает заработную плату, бонусы и эксклюзивные права.

Значительный вклад в капитал Роналду принесли доходы от его сотрудничества с крупными брендами. Часть дохода составляют коммерческие проекты: к примеру, гостиничный бизнес, одежда марки CR7.

Контракт с клубом "Аль-Наср" Роналду продлил летом этого года. До этого он выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", итальянский "Ювентус", став многократным победителем национальных и международных клубных турниров.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы и дважды – Лигу наций УЕФА. Португалец – пятикратный обладатель "Золотого мяча".