Овечкин довел до 899 число голов в НХЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 5:1 выиграл у "Коламбуса" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе "Вашингтона гол и результативную передачу оформил российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, 40-летний Овечкин довел до 899 число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин обновил принадлежащий ему снайперский рекорд. Предыдущим рекордсменом (894 гола) был канадец Уэйн Гретцки.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
