Овечкин побил рекорд Гретцки

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел 895-й гол в своей карьере чемпионатах в НХЛ, отличившись в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

Таким образом, россиянин побил исторический рекорд по числу шайб в регулярных чемпионатах лиги, принадлежавший Уэйну Гретцки (894).

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, вся его карьера в лиге связана с "Вашингтоном". В его составе 39-летний россиянин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Для того, чтобы установить рекорд, российскому хоккеисту потребовалось 1487 матчей.

Игра, в которой Овечкин побил исторический рекорд, проходит в Нью-Йорке. Результативным броском во втором периоде Овечкин помог "Вашингтону" сократить отставание в счете - 1:2. После гола россиянина матч прерван для проведения соответствующей церемонии. В ней должен принять участие и сам Гретцки. В ожидании канадца на льду Овечкин проехал круг почета и поблагодарил зрителей аплодисментами.