Чемпион мира по биатлону Бабиков пока не собирается завершать карьеру

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Биатлонист Антон Бабиков заявил об отсутствии планов завершить выступления в большом спорте.

"Пока меня на тренировках не начнёт обгонять молодёжь, буду бегать. Раз я быстрее почти всех, с кем тренируюсь, значит, ещё что-то могу", — сказал Бабиков "Интерфаксу".

"К счастью, стал по-другому относиться к своему организму, стал меньше травмироваться, тренировочный процесс складывается легко - с интересом, с мотивацией. Поэтому буду продолжать, а потом посмотрим", - отметил он.

Бабикову 34 года, он чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.