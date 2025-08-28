Поиск

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты не смогут принять участие в отборе на участие в зимней Олимпиаде-2026, следует из заявления Международного союза биатлонистов (IBU).

"В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов", - говорится в тексте обращения на сайте союза.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных стартах с 2022 года. Позднее МОК озвучил рекомендации по допуску спортсменов из России и Белоруссии. В частности, данные атлеты могут выступать под нейтральным флагом.

Олимпиада-2026 пройдет в феврале следующего года в итальянских Милане и Кортина-д"Ампеццо.

МОК IBU биатлон
Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

