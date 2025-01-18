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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры
Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пятикратный олимпийский чемпион биатлонист Йоханнес Бё завершает карьеру в конце сезона. О решении он объявил в соцсети.

"Последние шесть сезонов я совмещал спорт на высшем уровне с семейной жизнью. Это было потрясающе, но и сложно. Теперь чувствую, что настало время отдать приоритет семье", - написал норвежский спортсмен.

Кубок мира по биатлону завершится 23 марта в городе Хольменколлен (Норвегия). Сейчас 31-летний Бё лидирует в личном зачете.

Йоханнес Бе биатлон
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