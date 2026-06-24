Сборная Колумбии вышла в плей-офф ЧМ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Колумбии со счетом 1:0 победили команду ДР Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

На 76-й минуте гол забил Даниэль Муньос.

Игра прошла в Сапопане, Мексика.

Колумбия набрала 6 очков, лидирует в группе Kи обеспечила себе выход в плей-офф. Далее идут Португалия (6), ДР Конго (1) и Узбекистан (0).

В матче группы LХорватия со счетом 1:0 обыграла Панаму. Автор гола – Анте Будимир (54).

Встреча состоялась в Торонто.

По четыре очка в группе набрали Англия и Гана. У Хорватии 3 очка, у Панамы – 0.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.