Дубль Роналду принес Португалии разгромную победу над Узбекистаном на ЧМ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 5:0 одолели национальную команду Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в Хьюстоне.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, его голы состоялись на 6-й и 39-й минутах. Эти голы стали его первыми на ЧМ-2026. При этом Роналду стал первым в истории футболистом, которому удалось забить на шести чемпионатах мира.

Кроме того, на 17-й минуте гол забил Нуну Мендеш, а на 60-й защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов поразил свои ворота. В конце игры, на 87-й минуте точный удар нанес Рафаэл Леау.

На 26-й минуте Азизжон Ганиев провел гол в ворота Португалии, но взятие ворот отменили: по системе VAR судьи обнаружили фол в атаке.

Теперь Португалия лидирует в группе K, в ее активе после двух матчей 4 очка. Узбекистан – на последнем, четвертом месте (0). Между ними располагаются Колумбия (3) и ДР Конго (1), которым предстоит очный матч второго тура.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.