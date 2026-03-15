Футболисты "Спартака" заняли второе место на юношеском турнире в Венгрии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Юношеская команда московского "Спартака" заняла второе место на международном товарищеском турнире в Венгрии, организованном при участии Министерства спорта России и Министерства иностранных дел Венгрии.

Спорт"Спартак" сыграет в юношеском турнире в Венгрии с участием ПСЖ и "Аталанты"Читать подробнее

В турнире приняли участие игроки 2011 года рождения.

В финальном матче "Спартак" уступил испанскому "Эльче" со счётом 0:2.

На групповом этапе "Спартак" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" - 0:0. При этом в серии пенальти москвичи оказались сильнее (8:7). Во втором матче российская команда со счетом 2:0 одолела словенский "Марибор" (2:0).

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Спартак УЕФА ФИФА футбол Венгрия
Горнолыжница Ворончихина и лыжник Голубков пронесли флаг РФ на закрытии Паралимпиады

УЕФА объявил об отмене матча Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпиады

Итальянец Антонелли выиграл Гран-при Китая "Формулы-1"

"Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

"Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

Медведев победил Алькараса и вышел в финал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

"Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ

