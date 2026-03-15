Футболисты "Спартака" заняли второе место на юношеском турнире в Венгрии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Юношеская команда московского "Спартака" заняла второе место на международном товарищеском турнире в Венгрии, организованном при участии Министерства спорта России и Министерства иностранных дел Венгрии.

В турнире приняли участие игроки 2011 года рождения.

В финальном матче "Спартак" уступил испанскому "Эльче" со счётом 0:2.

На групповом этапе "Спартак" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" - 0:0. При этом в серии пенальти москвичи оказались сильнее (8:7). Во втором матче российская команда со счетом 2:0 одолела словенский "Марибор" (2:0).

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.