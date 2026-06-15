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ФИФА задумал пригласить Россию на юношеский турнир в США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российская команда может принять участие в международном футбольном турнире среди игроков до 15 лет, сообщает The Athletic.

ФИФА организует новый турнир, который должен пройти в США в сентябре. К участию в соревновании допускаются представители всех 211 ассоциаций-членов ФИФА. В том числе – и Россия, которая в настоящий момент находится под санкциями организации.

Предполагается, что в матче открытия встретятся сборные Израиля и Палестины.

Формат турнира будет отличаться от классического футбола. Он предусматривает более короткие по продолжительности матчи и меньшие по размеру поля. В каждой команде будет от семи до девяти игроков.

футбол ФИФА США
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