ФИФА задумал пригласить Россию на юношеский турнир в США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российская команда может принять участие в международном футбольном турнире среди игроков до 15 лет, сообщает The Athletic.

ФИФА организует новый турнир, который должен пройти в США в сентябре. К участию в соревновании допускаются представители всех 211 ассоциаций-членов ФИФА. В том числе – и Россия, которая в настоящий момент находится под санкциями организации.

Предполагается, что в матче открытия встретятся сборные Израиля и Палестины.

Формат турнира будет отличаться от классического футбола. Он предусматривает более короткие по продолжительности матчи и меньшие по размеру поля. В каждой команде будет от семи до девяти игроков.