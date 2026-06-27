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Временный чемпион WBA Самедов назвал Гассиева фаворитом в предстоящем поединке с Йокой

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Временный чемпион мира по версии WBA, боксер RCC Boxing Promotions Эльнур Самедов считает российского боксера Мурата Гассиева фаворитом в его предстоящем поединке с французом Тони Йокой.

"Мурат Гассиев — опасный, силовой боксер, настоящий панчер. Но Тони Йока — серьезный соперник. Думаю, если Мурат навяжет свой силовой бокс, будет постоянно сокращать дистанцию, то у него будут все шансы на победу. Конечно, фаворитом тут считаю Мурата Гассиева, его воля к победе принесет успех", — сказал Самедов в беседе с корр. "Интерфакса".

По его словам, многие болельщики будут переживать за Гассиева не только как за спортсмена, но и как за представителя российской школы бокса на мировой арене.

Также Самедов поделился ожиданиями от противостояния Мурада Халидова и Арслана Яллыева.

"Арслан — мой одноклубник, мы вместе тренируемся в одном зале, так что буду болеть за него. Бой будет непростой, но на стороне Арслана подготовка и крепкий характер", — отметил боксер.

Он добавил, что в целом кард турнира включает множество интересных поединков в тяжелом весе, каждый из которых гарантирует интригу и напряжение.

Бои пройдут 11 июля в Москве на турнире "IBA.PRO 19".

бокс Мурат Гассиев Эльнур Самедов Мурад Халидов Арслан Яллыев
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