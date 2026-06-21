Йока считает стиль российского боксера Гассиева удобным для себя

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Французский боксер Тони Йока считает, что поединок с регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым может сложиться для него успешно.

"Я чувствую, что стиль Мурата идеально подходит для меня, потому что он идет вперед и любит драться. Я выше ростом и считаю, что движение и техника у меня лучше. Я думаю, что наши два стиля идеально сочетаются", - приводит слова Йоки пресс-служба Федерации бокса России.

"В 2022 и 2023 годах у меня все шло плохо. Всего было понемногу. Были проблемы с боксом, я был слишком легким, работал не с теми людьми и не с тем промоутером, а также у меня были проблемы в семье. Но я прошел через это. Сейчас я выиграл четыре боя подряд и больше не думаю о том периоде. Я верю, что вступаю в заключительную главу своей карьеры, и надеюсь, что она будет прекрасной", - отметил Йока.

Бой между Гассиевым и Йокой возглавит турнир "IBA.PRO 19" 11 июля в Москве.

Для Гассиева предстоящий бой будет первой защитой пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе завоевал этот титул в декабре прошлого года в Дубае на турнире "IBA.PRO 13", когда в шестом раунде нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

На счету 32-летнего Гассиева на профессиональном ринге 33 победы (26 – нокаутом) при двух поражениях. 34-летний Йока выиграл 15 боев (12 – досрочно), уступив в трех боях.

Также в карде турнира 11 июля в Москве россиянин Артем Сусленков будет защищать пояс WBA Continental в тяжелом весе против британца Джо Джойса, а Мурад Халидов и Арслан Яллыев проведут поединок между собой.