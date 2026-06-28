Месси первый в истории забил в семи матчах чемпионатов мира подряд

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Футболист сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей с голами подряд.

Достижение он установил в матче третьего тура ЧМ против Иордании, поразив ворота соперника на 80-й минуте. При этом в стартовый состав Месси не попал (что анонсировалось, так как ранее Аргентина уже обеспечила себе место в плей-офф), а на поле вышел на 60-й минуте.

До этого рекорд – голы в шести матчах подряд – принадлежал французу Жюст Фонтену (1958) и бразильцу Жаирзиньо (1970).

Что касается матча против Иордании, аргентинцы победили – 3:1.

На групповом этапе ЧМ-2026 Месси забил 6 голов – больше всех. В игре с Алжиром он оформил хет-трик, против Австрии – дубль.

А всего на чемпионатах мира Месси забил к настоящему моменту 19 голов, что является рекордом.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.