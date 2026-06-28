Месси первый в истории забил в семи матчах чемпионатов мира подряд
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Футболист сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей с голами подряд.
Достижение он установил в матче третьего тура ЧМ против Иордании, поразив ворота соперника на 80-й минуте. При этом в стартовый состав Месси не попал (что анонсировалось, так как ранее Аргентина уже обеспечила себе место в плей-офф), а на поле вышел на 60-й минуте.
До этого рекорд – голы в шести матчах подряд – принадлежал французу Жюст Фонтену (1958) и бразильцу Жаирзиньо (1970).
Что касается матча против Иордании, аргентинцы победили – 3:1.
На групповом этапе ЧМ-2026 Месси забил 6 голов – больше всех. В игре с Алжиром он оформил хет-трик, против Австрии – дубль.
А всего на чемпионатах мира Месси забил к настоящему моменту 19 голов, что является рекордом.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.